Christiana Bauer will Bielefelder CDU-Chefin werden

Bielefeld

Der Gütersloher Sozialdezernent Henning Matthes hat überraschend seine Kandidatur für den Vorsitz der Bielefelder CDU zurückgezogen. An seiner Stelle will nun die amtierende stellvertretende Vorsitzende Dr. Christiana Bauer (32) antreten. Die Wahl soll bei einem Präsenzparteitag am 1. April erfolgen.

Von Michael Schläger