Christiane Seemer verlässt Therme

In der Driburg-Therme hatte sie seit 2008 die Geschäftsführung inne. „In dieser Zeit hat sie in der Driburg Therme viel bewegt: das Angebot für die Bade- und Saunagäste ausgeweitet, Wellness und Gastronomie weiterentwickelt und zuletzt den Betrieb auf Ökostrom umgestellt“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Nachdem der Aufsichtsrat dem Wunsch der Geschäftsführerin entsprochen hatte, wurden am Dienstag, 12. April, auch die Therme-Mitarbeiter über Christiane Seemers Entschluss informiert.

„Wir wünschen Frau Seemer alles Gute für ihre weitere Zukunft und danken ihr für ihre äußerst engagierte Arbeit. Sie hat viel ‚Herzblut‘ in ihre Arbeit gesteckt, das sieht und spürt man in der Driburg Therme, die sich in den letzten Jahren stetig weiterentwickelt hat“, dankte Aufsichtsratsvorsitzender Bürgermeister Burkhard Deppe.