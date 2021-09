Christoph Büker als Sprecher der Feuerwehr abberufen

Die Herforder Feuerwehr will künftig auf einen festen Pressesprecher verzichten. Christoph Büker wird zum 1. November von seinen Aufgaben entbunden – auch, weil es offenbar unüberwindbare Differenzen mit der Wehrführung gegeben haben soll.

Feuerwehrchef Karsten Buschmann und sein Stellvertreter Axel Freitag hatten Büker die Entscheidung am Freitag mitgeteilt. Buschmann begründet das Ende der Zusammenarbeit in erster Linie mit einer Neuausrichtung der Organisation. Außerdem habe man sich vom Verband rechtlich beraten lassen. „Die Empfehlung lautete, wir als Wehrführung sollten Aussagen in der Öffentlichkeit machen.“