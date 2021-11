Christoph Rüther stellt sich nicht mehr zur Wahl

Corinna Rotte (31) will Vorsitzende des CDU-Kreisverbandes Paderborn werden

Paderborn

Neuwahlen stehen an diesem Samstag beim CDU-Kreisverband Paderborn an. Kreisvorsitzender Christoph Rüther kündigte auf Anfrage dieser Zeitung an, dass er sich aus beruflichen Gründen nicht erneut zur Wahl stellen wird. Als Nachfolgerin des amtierenden Landrates bewirbt sich Corinna Rotte. Die 31-Jährige ist bereits stellvertretende Kreisvorsitzende und kommt aus dem CDU-Stadtverband Salzkotten.