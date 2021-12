Christoph Severin folgt Pfarrer Gede

Er ist 44 Jahre alt und seit 18 Jahren Priester. Nach seinen Stellen als Vikar in Menden und Herne sowie als Pastor in Wickede, ist Severin seit 2013 Pastor in Werl. „Ich bin bereit und werde die Aufgabe mit großem Respekt, aber auch mit Freude übernehmen“, so Christoph Severin in seinem Vorstellungsschreiben an die Gemeinden im Pastoralverbund Büren. Im Spätsommer wird er Werl verlassen und ins Pfarrhaus nach Büren ziehen.

