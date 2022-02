City-Talent: Finale erst im August

Das City-Talent-Team um Organisator Costa Makrogiannis hat sich viele Gedanken gemacht und sich dafür entschieden, diesen Schritt erneut zu gehen und die Finalveranstaltung nochmals zu verschieben. Es geht darum, weiterhin einen besonnenen und verantwortungsvollen Umgang mit der Pandemie zu verfolgen.

„Aktuell wollen bisher über 500 Zuschauer das Finale sehen. Ihnen möchten wir ein Höchstmaß an Sicherheit bieten“, sagt Costa Makrogiannis. Zudem möchte das City-Talent-Team den Künstlern und allen anderen Beteiligten an diesem Abend – und auch in der Vorbereitung darauf – so wenig Einschränkungen wie möglich zumuten.

Costa Makrogiannis ist Erfinder und Jurymitglied des City Talents. Foto: Frank Dominik Lemke

Zeitnah wird ein Werbeclip für das Finale erscheinen, in dem die Kandidatinnen und Kandidaten sich selber zu der Verschiebung und zu ihren Erwartungen auf das Finale im August äußern werden. Alle 14 Finalisten haben ein sehr hohes Niveau und machen sich viele Gedanken um ihren Auftritt. „Sie sind einfach eine coole Truppe. Positiv ist, dass diese abermalige Vertagung uns jetzt noch mehr Zeit gibt, uns hundertprozentig vorzubereiten“, sagt Costa Makrogiannis. Die Finalshow werde noch spektakulärer und werde alle bisherigen Shows übertreffen.