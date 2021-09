Claas erweitert in Russland

Harsewinkler Unternehmen investiert 12,6 Millionen Euro in Krasnodar – duales Studium für örtliche Fachkräfte

Krasnodar/Harsewinkel

Der Landmaschinenhersteller Claas erweitert sein 2005 in Betrieb genommenes Werk im russischen Krasnodar unweit des Schwarzen Meeres. Grund seien gestiegene lokale Absatzzahlen beim Tucano-Mähdrescher, teilte das Unternehmen am Montag in Harsewinkel mit.

