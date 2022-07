Clanmitglieder stehen erneut vor Gericht

Bielefeld

Blutrachemord, Drogenhandel im großen Stil, illegaler Besitz von scharfen Schusswaffen, Einbrüche – die kriminellen Machenschaften eines jesidischen Familienclans beschäftigen Kripo, Staatsanwaltschaft und Landgericht in Bielefeld seit vielen Jahren. Kommenden Monat müssen sich drei Brüder (22/35/36) der einst in Bielefeld, jetzt in Spenge lebenden Großfamilie wieder einmal vor Großen Strafkammern des hiesigen Landgerichts verantworten.