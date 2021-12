Claus Josephs macht‘s

Das Amt für öffentliche Ordnung der Stadt Paderborn bekommt einen neuen Leiter: In seiner jüngsten Sitzung hat der Haupt- und Finanzausschuss sein Einvernehmen zur Bestellung von Claus Josephs erklärt. Der Städtische Oberverwaltungsrat und aktuelle stellvertretende Leiter des Rechnungsprüfungsamtes wird zum 1. Mai 2022 die Nachfolge von Udo Olschewski antreten.

Der 58-jährige Josephs absolvierte nach der Schule zunächst eine Ausbildung bei der Bundeswehrverwaltung (von 1984 bis 1987), ehe er anschließend für 2,5 Jahre für die Bundeswehr in Wuppertal tätig war. Darauf folgten vier Monate in der Personalverwaltung beim erzbischöflichen Generalvikariat.

Im Februar 1990 wechselte Josephs zur Paderborner Stadtverwaltung, wo er in verschiedenen Ämtern arbeitete: Nach zehn Jahren im Wohnungswesen und vier Jahren in der Kämmerei übernahm er 2004 für vier Jahre die stellvertretende Leitung des Sportamtes. Anschließend arbeitete er beim ASP, ehe er 2010 ins Rechnungsprüfungsamt wechselte. Dort hatte der Paderborner von Beginn an die stellvertretende Leitung inne.

„Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung im Ordnungsamt und bin schon gespannt auf die vielen verschiedenen Themenfelder, mit denen ich es zu tun haben werde“, sagt Josephs.