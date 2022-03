Clausen kassiert 30.000 Euro Nebeneinkünfte

Bielefeld

Oberbürgermeister Pit Clausen hat für seine Funktionen und Nebentätigkeiten in Verbänden und Gesellschaften im vergangen Jahr zusätzlich zu seinem OB-Gehalt fast 30.000 Euro an Einnahmen erzielt. Von den 29.549 Euro hat er 11.614 Euro an die Stadt weitergeleitet, rund 18.000 Euro kann er behalten.

Peter Bollig