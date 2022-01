Clever einkaufen und sparen

„Der traditionelle Winterschlussverkauf im Einzelhandel existiert seit Jahren nicht mehr in der ursprünglichen Form“, sagt Rainer Schäfers von der Brakeler Werbegemeinschaft. „Dennoch ist an vielen Preisen der Winterware der Rotstift angesetzt worden. Rote Prozente mit bis zu 50 Prozent, 60 Prozent und sogar 70 Prozent auf reguläre Saisonware, aber auch radikal reduzierte Einzelartikel gibt es in den teilnehmenden Geschäften des Mode- und Schuheinzelhandels“, erklärt Rainer Schäfers. Und fügt hinzu: „Der Winterschlussverkauf wurde vor ein paar Jahren einfach abgeschafft. Ohne die Kunden zu fragen. Und daher möchten wir Brakeler Kaufleute den Kunden trotzdem die Chance geben, Geld zu sparen und noch die ein oder andere Winterbekleidung einzukaufen. Jetzt ist die richtige Gelegenheit dazu.“

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

+ 10 € Gutschein gewinnen