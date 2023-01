CO-Warngerät rettet Menschenleben

Der Piepton eines kleinen Warngerätes hat am vergangenen Freitagabend wahrscheinlich dazu geführt, dass in einem Fünf-Parteien-Haus an der Wiesenstraße in Bünde Menschenleben vor einer unsichtbaren Gefahr gerettet werden konnten. Ein sogenannter CO-Warner hatte eine erhöhte Konzentration des extrem gefährlichen Kohlenmonoxids festgestellt. Ein Bewohner hatte daraufhin die Feuerwehr alarmiert, die mit etwa 60 Einsatzkräften ausrückte.

Etwa 60 Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie des städtischen Rettungsdienstes rückten am Freitagabend aufgrund eines Gasalarms in der Bünder Innenstadt aus.

Schon am Freitagvormittag hatte eine junge Frau, die eine Wohnung im Obergeschoss des Hauses hat, über starke Kopfschmerzen geklagt. Da die Schmerzen nicht nachließen, brachte ihr Freund sie gegen Mittag in ein Krankenhaus. Wie sich im Nachhinein zeigte, muss die Kohlenmonoxid-Konzentration in den folgenden Stunden stetig zugenommen haben – bis sie von einem C0-Warner registriert wurde, den ein junges Pärchen in der Nachbarwohnung in seinem Badezimmer installiert hatte. Das Gerät war dort angebracht worden, weil sich dort auch eine Gastherme befindet.