CO2-Ampel regelt den Lüftungsbetrieb

Stadt überreicht 160 neue Messgeräte an die Vlothoer Schulen für die Ausstattung der Klassenräume

Vlotho

Das Lüften der Unterrichtsräume in den Schulen gehört zum Hygiene-Konzept der Vlothoer Schulen in Corona-Zeiten. Doch gerade wenn, wie jetzt, die Temperaturen die Null-Grad-Marke erreichen, müssen klare Regeln her, um das richtige Maß zwischen sauberer Luft und Raumtemperatur zu finden.

Von Joachim Burek