CO2-Ampel wird getestet

Zwei Pooltest an der Wertheraner Grundschule sind nach den Ferien bislang positiv ausgefallen – zwei Kinder hatten das Coronavirus wohl aus dem Urlaub mitgebracht, wie Veith Lemmen berichtet. Ausbruchsgeschehen innerhalb der Klassen gab es aber nicht. Noch nicht? Mit gemischten Gefühlen blickt nicht nur der Bürgermeister auf die bevorstehende Winterzeit, zumal von kommendem Dienstag an auch das Tragen von Masken im Klassenzimmer nicht mehr verpflichtend ist.

Corona-Schutz an der Grundschule Werther-Langenheide

Und immer gut lüften: Auch im Winter bleiben – wie hier an der Grundschule Mühlenstraße – regelmäßig geöffnete Türen und Fenster ein wichtiger Beitrag zum Schutz vor Corona.

In dieser Woche hat auch der Schulausschuss erneut darüber diskutiert, ob und wie die Stadt Werther helfend aktiv werden kann. Derzeit werde am Grundschulstandort Mühlenstraße eine CO2-Ampel getestet, sagte Lemmen im WB-Gespräch. „Wir werden sehen, ob sie zusätzlichen Nutzen bringt, da die Klassenräume ja im 20-Minuten-Takt ohnehin gelüftet werden.“ Da Stoßlüften in allen Räumen möglich ist, hatte die Stadt Werther Abstand davon genommen, mobile Lüftungsanlagen zu beschaffen.