Co2-Ampeln für alle Klassenräume

Der Rat der Stadt Preußisch Oldendorf hat beschlossen, so schnell wie möglich angesichts der Corona-Pandemie sogenannte CO2-Ampeln für die Schulen im Stadtgebiet anzuschaffen. Der Vorschlag kam von Seiten der Stadtverwaltung.

Grund ist, dass eine Förderung von mobilen Luftreinigungsgeräten nicht in Frage kommt, weil alle Klassen- und Fachräume in den Preußisch Oldendorfer Schulen die Möglichkeit zum Fensterlüften haben. Ziel ist, dass die Räume nicht mehr nach der Uhr, sondern nach dem tatsächlichen Bedarf gelüftet werden können. „Das kommt den Kindern zugute und es hilft auch dabei, dass wir energetisch besser dastehen, wenn stets nach Bedarf gelüftet wird“, sagte Bürgermeister Marko Steiner während der Ratssitzung am Dienstagabend.