Combi plant Mini-Supermärkte ohne Personal

In Zeiten von steigenden Preisen und Rekordinflation sieht sich die Bünting-Gruppe mit 200 Supermärkten der Ketten Combi und Famila Nordwest mehr denn je auf der Seite der Verbraucher. „Wir sind das Bollwerk der Kunden“, sagt Bünting-Chef Markus Buntz mit Blick auf von vielen Lebensmittelherstellern geforderte Preiserhöhungen im hohen zweistelligen Prozentbereich. Aber auch für das Handelsunternehmen selbst ist das Geschäft in Krisenzeiten herausfordernd. Vor allem die Energiekosten explodieren.

„Die Kostensteigerungen auf allen Ebenen können nicht einfach 1:1 an die Kunden weitergegeben werden. Deren Budget ist begrenzt. Jeder in der Kette muss seinen Teil tragen“, sagt Buntz – und bezieht die Hersteller ausdrücklich mit ein, deren Forderungen in jedem Detail hinterfragt würden.