Combi schließt für drei Wochen

Grund ist eine größere Modernisierungs- und Umbaumaßnahme. Diese startet nach Angaben von Unternehmenssprecherin Martina Monsees bereits an diesem Samstag, 30. Oktober. Aufmerksamen Beobachtern werden die zahlreichen Container und das emsige Treiben der Mitarbeiter auf dem Combi-Parkplatz bereits aufgefallen sein. Auch die Verkaufsregale sind in den letzten Tagen nicht mehr so gut gefüllt wie sonst. Durch den Umbau des Hunnebrocker Standorts will die Bünting-Unternehmensgruppe, zu der auch die Combi-Märkte gehören, den Kunden ein schöneres und zeitgemäßeres Einkaufserlebnis bieten. „Hierfür ist eine vorübergehende Schließung des Marktes erforderlich“, betont Bünting-Pressereferentin Monsees.

