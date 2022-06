Comeback des Abendmarkts gelungen

Schloß Holte-Stukenbrock

„Das ist so schön. Wir haben so lange darauf verzichtet. 2019 waren wir bei jedem Abendmarkt.“ Petra Brauckmann hat sich mit einer Gruppe aus dem Gehtreff zusammengefunden. Mit Irene Schmied, Isolde Altena und Marlies Braun stößt sie am Weinstand von Kandal Mutlu mit einem Rosé an. Später kommen noch weitere Freundinnen dazu. „Der Abendmarkt ist ein toller Treffpunkt. Der Holter Kirchplatz bietet sich für solche Veranstaltungen an.“

Von Monika Schönfeld