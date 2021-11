Comenius-Schüler erhalten eigene Mensa

Die Comenius-Grundschüler in Elsen erhalten eine eigene Mensa. Untergebracht werden soll sie im Gymnastikraum der gegenüberliegenden Sporthalle, wo ein Teil der Schüler auch heute schon gezwungenermaßen dank provisorischer Einrichtung zu Mittag isst. Nötig gemacht hat das die Corona-Pandemie, denn bis dahin konnten die Comenius-Grundschüler in der Mensa der benachbarten Gesamtschule speisen.

„Das war mit Corona dann aber aus hygienischen Gründen nicht mehr möglich“, erläuterte Schulamtsleiterin Christel Rhode in der Sitzung des Bezirksausschusses Elsen. „Stattdessen müssen einige Schüler nun im Klassenraum essen, was ein unhaltbarer Zustand ist.“ Eine Rückkehr in die Mensa der Gesamtschule sei aber aufgrund der wachsenden Schülerzahlen nicht so leicht realisierbar. Auch eine Erweiterung der Mensa dort, die ebenfalls geprüft worden sei, sei leider so nicht umsetzbar.