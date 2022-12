Ladesäulen-Anbieter Compleo AG ist insolvent

Dortmund/Paderborn

Der Ladesäulenhersteller Compleo kämpft ums Überleben. Der börsennotierte Konzern mit Sitz in Dortmund hat am Montagabend angekündigt, für die Muttergesellschaft und eine Tochter wegen drohender Zahlungsunfähigkeit Insolvenz in Eigenverwaltung anzumelden. Ende September hatte Compleo bereits die Schließung seiner OWL-Standorte in Paderborn und Schlangen mit 80 Mitarbeitern zum Jahresende verkündet.