Comuna setzt auf Eigengewächse

Der Pödinghauser Spezialist für Blockheizkraftwerke (BHKW), Comuna-Metall, ist am Dienstag eines der beiden Ziele der IHK-Ausbildungstour im Kreis Herford gewesen. IHK-Präsident Wolf D. Meier-Scheuven lobte das Unternehmen als vorbildlichen Ausbildungsbetrieb. Zum 1. April hat die Firma vier neue Auszubildende eingestellt.

IHK-Ausbildungstour macht Station beim Spezialisten für Blockheizkraftwerke in Enger

„Von unsere 120 Angestellten sind 55 im eigenen Hause ausgebildet worden“, erklärte Geschäftsführer Herbert Even. Sechs davon hätten mittlerweile leitende Funktionen. „Wir bilden aus, weil wir uns dazu verpflichtet fühlen, aber auch aus egoistischen Gründen“, so Even. Denn Fachpersonal sei schwer zu bekommen. „So können wir uns verjüngen und profitieren von den neuen Ideen der jungen Leute.“