Container sind mehr als ein Behelf

64 anthrazitfarbene Container, aufeinandergestapelt zu einem zweistöckigen Komplex: Die vor wenigen Tagen am Gymnasium aufgebaute räumliche Übergangslösung – insgesamt etwa 35,50 mal 14,60 Meter groß – macht unübersehbar deutlich, dass es jetzt mit den umfangreichen Sanierungs-, Modernisierungs- und Erweiterungsmaßnahmen so richtig losgeht.

Das Delbrücker Gymnasium wird in den nächsten zwei Jahren den neu errichteten zweistöckigen Containerkomplex (rechts) übergangsweise während der umfangreichen Bauarbeiten nutzen. In den Containern sind zehn Räume sowie WCs und Treppenanlagen entstanden. Die Stadt musste die europaweite Ausschreibung der Container wiederholen, nachdem das erste Ergebnis preislich unannehmbar war.

In den Containern, angemietet von der Stadt, hat inzwischen der Innenausbau begonnen. „Das wird minimum zwei Wochen dauern“, so Stephan Gringard, Schulleiter des Gymnasiums Delbrück, am Mittwoch in einem Gespräch mit dieser Zeitung. Etwa zwei Jahre lang werden die Container auf dem dazu mit großem Aufwand vorbereiteten Lehrerparkplatz an der Graf-Sporck-Straße stehenbleiben müssen, weil die Arbeiten in den verschiedenen Gebäuden des Gymnasiums entsprechend lange dauern werden.