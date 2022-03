Cool, welche Mühe sich alle machen

Menschen im Karneval und vor dem Kinderrabatz auf dem Schützenplatz in Stukenbrock: Adjutantin Mia Koslowski (16)

Mia Koslowski (16) ist mit ihrer Freundin Lea Tatar Adjutantin. In den Osterferien und im Mai begleitet Mia (hier mit Milo) das Kinderprinzenpaar.

Denn das Kinderprinzenpaar Antonia Hölter und Finn Patrzek wird in den Umzügen der befreundeten Karnevalsgesellschaften – zum Beispiel in der zweiten Osterferienwoche in Paderborn – im Mittelpunkt stehen und dann die Unterstützung der beiden Adjutantinnen Mia Koslowski und Lea Tatar brauchen.