Cordes-Gelände: „Debatte hinter verschlossenen Türen“

Bünde

Zur Debatte um die weitere Nutzung des Cordes-Geländes nimmt CDU-Fraktionsvorsitzender Martin Schuster Stellung. Der Christdemokrat war bei der SPD in die Kritik geraten, weil er Informationen aus dem nichtöffentlichen Teil eines Ausschusses in öffentlicher Sitzung preisgab. Das Cordes-Gelände ist eine seit langem brachliegende Gewerbefläche, die sich im Besitz der Stadt Bünde befindet. Nun will sich ein Unternehmen ansiedeln.