Corona: 164 Neuinfektionen übers Wochenende

Die Inzidenz für den Mühlenkreis liegt am Montag bei 135 (+4,1).

Die Inzidenz für den Mühlenkreis liegt am Montag bei 135 (+4,1), die Zahl der aktuell als Infiziert geltenden Menschen stieg um 147 auf 1730.

Die Zahlen der Kommunen: Bad Oeynhausen 225 (+26), Espelkamp 532 (+33), Hille 30 (+6), Hüllhorst 76 (+1), Lübbecke 173 (+24), Minden 298 (+28), Petershagen 60 (+3), Porta Westfalica 155 (+30), Preußisch Oldendorf 47 (+8), Rahden 93 (+3), Stemwede 41 (+2).

An den Standorten der Mühlenkreiskliniken in Minden und Lübbecke werden 23 Corona-Patienten behandelt, davon zwei auf der Intensivstation des Universitätsklinikums Minden. Zwei Personen werden künstlich beatmet. Im Herz- und Diabeteszentrum NRW in Bad Oeynhausen werden derzeit sechs Patienten versorgt, alle auf der Intensivstation.

Ein 83-jähriger Mann aus Lübbecke ist verstorben sowie ein 69-jähriger Mann aus Stemwede.