Corona: 180 Infizierte und die Inzidenz liegt bei 88,7

Der 7-Tages-Inzidenzwert ist am Montag im Kreis Höxter von auf 90,2 auf 88,7 gesunken. Die Zahl laborbestätigten SARS-CoV-2-Fälle ist vom RKI mit 180 (+3) angegeben worden.

Covid-19-Zahlen am Montag: 147 Menschen im Kreis Höxter sind bereits verstorben

Die Zahl der bestätigten Fälle wird im Kreis mit 6098 Frauen und Männern (+4) beziffert. Als Genesene stehen 5771 Personen (+1) in der Kreisgrafik. Die Zahl in Folge von Covid-19 Verstorbenen im Kreis Höxter beträgt 147 Menschen.

Zahlen für die Städte:

Bad Driburg: 19 aktiv Infizierte (0), 901 bestätigte Fälle, 869 Genesene, 13 Verstorbene, Inzidenz 95,2.

Beverungen: 29 aktiv Infizierte (0), 410 bestätigte Fälle, 368 Genesene, 13 Verstorbene, Inzidenz 191,3.

Borgentreich: 9 aktiv Infizierte (+1), 380 bestätigte Fälle, 350 Genesene, 21 Verstorbene, Inzidenz 47,05.

Brakel: 22 aktiv Infizierte (+2), 859 bestätigte Fälle, 816 Genesene, 21 Verstorbene, Inzidenz 74,4.

Höxter: 62 aktiv Infizierte (+1), 1090 bestätigte Fälle, 1009 Genesene, 19 Verstorbene, Inzidenz 136,8.

Marienmünster: 4 aktiv Infizierte (0), 168 bestätigte Fälle, 163 Genesene, 1 Verstorbener, Inzidenz 20,4.

Nieheim: 4 aktiv infizierte Personen (-1), 216 bestätigte Fälle, 205 Genesene, 7 Verstorbene, Inzidenz 33,1.

Steinheim: 17 Infizierte (0), 584 bestätigte Fälle, 549 Genesene, 18 Verstorbene, Inzidenz 71,3.

Warburg: 12 aktiv Infizierte (0), 979 bestätigte Fälle, 948 Genesene, 19 Verstorbene, Inzidenz 30,5.

Willebadessen: 2 aktiv Infizierte (0), 511 bestätigte Fälle, 494 Genesene, 15 Verstorbene, Inzidenz 0,0.

Intensivbetten in Kliniken im Kreis Höxter: Anteil der freien Betten an Gesamtzahl der Intensivbetten:19.35%, Betten frei: 6, Betten belegt: 25, Betten gesamt: 31, Covid-19 Fälle aktuell in intensivmedizinischer Behandlung: 7, davon invasiv beatmet: 4.

Blick zu den Nachbarn:

Kreis Holzminden 78 Neuinfektionen (+10), 2210 bestätigte Infektionen, 2063 Genesene, 69 Verstorbene. Inzidenz: 85,4.