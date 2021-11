Corona: 203 Neuinfektionen gemeldet

Über das verlängerte Wochenende ist die Wocheninzidenz im Kreis Minden-Lübbecke wieder deutlich unter 200 gefallen: Nach 207,6 am Freitag beträgt sie jetzt 161,8.

203 Neuinfektionen meldet das Kreisgesundheitsamt am Dienstag. 1934 Fälle sind damit aktuell. Es gibt vier weitere Todesfälle: eine 44-jährige Frau aus Porta Westfalica, ein 75-jähriger und ein 92-jähriger Mann sowie eine 86-jährige Frau aus Espelkamp. Somit sind in der Pandemie 306 Menschen aus dem Mühlenkreis an oder mit Corona gestorben.

Die aktuellen Fallzahlen in den Städten und Gemeinden:

Bad Oeynhausen 270 (+13),

Espelkamp 494 (+30),

Hille 40 (+-0),

Hüllhorst 86 (+6),

Lübbecke 211 (+30),

Minden 328 (+32),

Petershagen 60 (+5),

Porta Westfalica 236 (+30),

Preußisch Oldendorf 74 (+12),

Rahden 92 (+4),

Stemwede (43 (-2).

An den Standorten der Mühlenkreiskliniken in Minden und Lübbecke werden 38 Corona-Patienten behandelt, davon neun auf der Intensivstation des Universitätsklinikums Minden. Vier Personen werden künstlich beatmet. Im Herz- und Diabeteszentrum in Bad Oeynhausen werden derzeit vier Patienten versorgt, die sich alle auf der Intensivstation befinden.