Corona: 208 Neuinfektionen

208 Neuinfektionen mit dem Corona-Virus vermeldet der Kreis Minden-Lübbecke am Freitag. Am Donnerstag waren es 282.

Der Wocheninzidenzwert lag nach Auskunft des Landeszentrums Gesundheit im Mühlenkreis bei 361,6 (+47,7). Zum Vergleich: Landesweit betrug der Wert am Donnerstag 377,1.

Hier die Neuinfektionen (mit der jeweiligen Wocheninzidenz in Klammern) für die einzelnen Kommunen im Kreis Minden-Lübbecke:

Bad Oeynhausen 22 (340,0)

Espelkamp 8 (182,4)

Hille 9 (351,2)

Hüllhorst 31 (321,8)

Lübbecke 12 (410,6)

Minden 59 (368,9)

Petershagen 31 (527,1)

Porta Westfalica 32 (456,1)

Preußisch Oldendorf 7 (506,7)

Rahden 13 (480,4)

Stemwede 7 (344,9)

An den Standorten der Mühlenkreiskliniken in Minden, Lübbecke, Bad Oeynhausen und Rahden werden – wie am Vortag – 14 positiv getestete Corona-Patienten behandelt, davon eine Person auf der Intensivstation des Universitätsklinikums Minden. Niemand muss künstlich beatmet werden.

Im Herz- und Diabeteszentrum NRW in Bad Oeynhausen werden weiterhin fünf Patienten versorgt, drei befinden sich auf der Intensivstation.