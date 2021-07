Corona: 24 Infizierte allein in Höxter

Höxter

Warum steigt die Inzidenzzahl im Kreis Höxter so stark an und warum ist Höxter plötzlich ein „Hotspot“? 17,1 7-Tages-Inzidenz und 30 aktive Infizierten (plus 2) meldete der Kreis am Montag. 24 Infizierte (Inzidenz 76,7) wohnen allein in Höxter.