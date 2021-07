Corona: 26 Infizierte wohnen in Höxter

Die Inzidenz hat an diesem Donnerstag im Kreis Höxter 19,96 betragen (20,6 am Mittwoch).

Hygienemaßnahmen sind besonders in der Gastronomie im Kreis Höxter weiter ein großes Thema.

Die Zahl der aktiv Infizierten verringerte sich um einen auf 35.

26 Erkrankte davon leben in Höxter. Es handelt sich um zwei „Ausbruchsgeschehen“. So soll eine Gruppe nach einer Reise nach Mallorca betroffen sein und sich in Covid-19- Quarantäne befinden. Auch aus einem Kindergarten wurde ein Corona-Fall gemeldet.