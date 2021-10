Corona: 32 Patienten im Krankenhaus

Jetzt Ausbrüche in drei Altenheimen im Kreis Minden-Lübbecke

Die Zahl der aktiven Fälle lag am Mittwoch bei 1535 (-58), die Wocheninzidenz bei 120,5 (+6,1).

Die Zahlen für die Kommunen:

Bad Oeynhausen 182 (-1),

Espelkamp 508 (-27),

Hille 20 (+1),

Hüllhorst 73 (-2),

Lübbecke 149 (-8),

Minden 261 (-5),

Petershagen 59 (-7),

Porta Westfalica 123 (-6),

Preußisch Oldendorf 42 (-3),

Rahden 83 (+-0),

Stemwede 35 (+-0).

An den Standorten der Mühlenkreiskliniken in Minden, Lübbecke und Bad Oeynhausen werden 26 Corona-Patienten behandelt, davon vier auf der Intensivstation des Universitätsklinikums Minden. Zwei Personen werden künstlich beatmet. Im Herz- und Diabeteszentrum in Bad Oeynhausen werden derzeit sechs Patienten versorgt, davon fünf auf der Intensivstation und einer auf Normalstation.

In einer Altenpflegeeinrichtung in Bad Oeynhausen ist es zu einem Ausbruchsgeschehen gekommen. Die aktuellen PCR-Testergebnisse liegt noch nicht vor. Damit sind aktuell drei Altenpflegeeinrichtungen im Kreisgebiet betroffen.