Corona: 38 aktive Fälle mehr

Für Mittwoch wurde ein Wert von 234,0 gemeldet (Vortag: 207,9). Die Zahl der aktiven Corona-Fälle stieg um 38.

Eine 70-jährige Frau aus Minden ist verstorben. An den Standorten der Mühlenkreiskliniken in Minden und Lübbecke werden 30 Corona-Patienten behandelt, davon elf auf der Intensivstation des Universitätsklinikums Minden. Sechs Personen werden künstlich beatmet. Im Herz- und Diabeteszentrum NRW, Bad Oeynhausen, werden derzeit sechs Patienten versorgt, fünf Patienten befinden sich auf der Intensivstation.

Die Fälle in den Kommunen

Bad Oeynhausen 745 (+/- 0),

Espelkamp 594 (+7),

Hille 151 (+3),

Hüllhorst 182 (+/- 0),

Lübbecke 393 (-1),

Minden 1203 (+19),

Petershagen 258 (+3),

Porta Westfalica 419 (+5),

Preußisch Oldendorf 160 (-1),

Rahden 187 (+4),

Stemwede 84 (-1).

14 Tage Quarantäne

Das Gesundheitsamt informiert zur Omikron-Variante: Falls Sie Kontaktperson zu einer Person sind mit Verdacht auf oder nachgewiesener Infektion mit einer besorgniserregenden SARS-CoV-2-Variante, (derzeit Coronavirusvariante „Omikron“), gilt für Sie unabhängig vom Impf- oder Genesenenstatus eine Quarantäne von 14 Tagen. Eine vorzeitige Aufhebung der Quarantäne ist nicht möglich.

Bei Fragen zum Befundabruf steht die Hotline der Mühlenkreiskliniken unter der Rufnummer 05 71 / 7 90 56 78 zur Verfügung.

Reise-Hinweise

Hinweise zu Reisen insbesondere zu Weihnachten und dem Jahreswechsel: Wegen der hohen Arbeitsbelastung im Gesundheitsamt ist es den Mitarbeitern zurzeit leider nicht möglich, individuelle Fragen zum Thema Reisen/Einreise zu beantworten.

Aktuelle Hinweise gibt es auch hier:

Wenn Sie aus einem Hochrisikogebiet oder aus einem Virusvariantengebiet einreisen, müssen Sie eine digitale Einreiseanmeldung unter https://www.einreiseanmeldung.de vornehmen. Dort erhalten Sie weitere Verhaltensanweisungen.

Die Coronaeinreiseverordnung des Bundesministeriums für Gesundheit (CoronaEinreiseV) ist über diesen Link zu erreichen: https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/gesetze-und-verordnungen/guv-19-lp/coronaeinreisev.html

Beim RKI gibt es außerdem ausführliche Informationen in verschiedenen Sprachen www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html sowie beim Auswärtigen Amt unter www.auswaertiges-amt.de/de/quarantaene-einreise/2371468“

Formulare des Gesundheitsamtes

Damit die Kontaktaufnahme zu positiv getesteten Personen zügig erfolgen kann, bittet das Gesundheitsamt darum, dass bei PCR-Testungen unbedingt die mobile Rufnummer sowie eine E-Mailadresse, falls vorhanden, angegeben werden.

Für alle, die sich als positiv getestete Person oder als Kontaktperson über das Online-Formular melden: Bitte speichern Sie Ihre Angaben auf dem heimischen PC oder machen Sie einen Ausdruck, damit Ihnen Ihre eigenen Angaben für eventuelle Rückfragen auch später noch selbst vorliegen.

Für positiv Getestete gilt: Wer ein positives Testergebnis bekommen hat, für den gilt die sofortige Quarantäne. Gleichzeitig sollen sich positiv getestete Personen über einen Formularserver beim Gesundheitsamt direkt melden und müssen so nicht auf den Anruf warten.

Das geht über folgenden Link: https://formulare-owl.de/metaform/Form-Solutions/sid/assistant/6135c25739fe1f494000e412

Dort werden Angaben zur Person, der Erkrankung und Kontaktpersonen abgefragt. Im Anschluss bekommen die positiv Getesteten ein Dokument, auf dem sie den Zeitraum der erforderlichen Quarantäne für sich und ihre Haushaltsangehörigen finden. Mit diesem Dokument können außerdem Haushaltsangehörige eine PCR-Testung im Testzentrum durchführen lassen.

Für Kontaktpersonen gilt: Wer engen Kontakt mit einer positiv getesteten Person hatte, kann sich über dieses Online-Formular: https://www.minden-luebbecke.de/redirect.phtml?extlink=1&La=1&url_fid=2832.1468.1 beim Gesundheitsamt melden.

Wenn Sie vollständig geimpft sind, können Sie über das Formular Ihren Impfnachweis hochladen und müssen dann keine Quarantäne einhalten, sofern Sie keine Symptome haben. Alle anderen Kontaktpersonen erhalten über dieses Formular Informationen zur Dauer der notwendigen Quarantäne und ein Testangebot.

Impfungen im Impfzentrum Unterlübbe: Der Kreis weist darauf hin, dass ausschließlich Impfungen mit Termin möglich sind. Impfungen ohne Termin werden in den mobilen Impfzentren in Minden (Kampa-Halle), in Lübbecke (Kreissporthalle) und in Bad Oeynhausen (Werre-Park) angeboten. Weitere Infos unter www.minden-luebbecke.de

