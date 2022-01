Corona: 57-Jähriger verstorben

Kreis Höxter

Im Kreis Höxter waren bis zum 15. Januar (Stand: um 0 Uhr) 9075 laborbestätigte Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus erfasst (65 bestätigte Infektionen mehr als am Vortag). Davon gelten 8305 Personen als genesen (68 Personen mehr als am Tag zuvor) und 598 Personen als aktiv infiziert (vier Personen weniger als am Vortag).