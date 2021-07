Corona auf den (Stahl)-Punkt gebracht

„Skulpturen am Weg“ in Steinhagen: Bildhauer Ulf Strippelmann kombiniert Landschaftsinstallation mit Tanz-Performance

Auch das hat mit Corona zu tun. Der seit 1994 in Steinhagen lebende Künstler nimmt Teil am Projekt „Skulpturen am Weg“ der Gemeinde Steinhagen. Am Sonntag, 12. September, wird der Pfad eröffnet – im Vorfeld stellt das WESTFALEN-BLATT die teilnehmenden heimischen Künstlerinnen und Künstler vor.