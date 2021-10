Corona-Ausbruch an der Mathilde

Herford

Die Infektion eines Patienten mit dem Coronavirus hat ein größeres Ausbruchsgeschehen am Mathilden-Hospital offenbart. Wie er sich infiziert habe, sei unbekannt, sagte Geschäftsführer Dr. Georg Rüter am Mittwoch. Nach Bekanntwerden des Coronafalls in der vergangenen Woche seien in Absprache mit dem Gesundheitsamt alle 360 Mitarbeiter des Hospitals sowie die 150 Patienten abgestrichen worden. Bei 23 – sechs Mitarbeitern, 16 Patienten sowie einem Besucher – sei das Testergebnis positiv gewesen.

Von Bernd Bexte