Schüler und Betreuer nach Ski-Exkursion eines Bünder Gymnasiums in Quarantäne – Gesundheitsamt: „Keine schweren Verläufe“

Bünde

Bei einer Schulfahrt des Bünder Gymnasiums am Markt (GaM) in ein Skigebiet nach Kärnten in Österreich haben sich mindestens 35 Schüler und deren Begleiter mit dem Corona-Virus angesteckt. Nach Angaben des Herforder Kreisgesundheitsamtes geht es allen Infizierten gut.

Von Daniel Salmon