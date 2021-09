Corona beschert herbe Mitgliederverluste

Nach 18-monatiger pandemiebedingter Pause hielt der SC Halle am vergangenen Freitag in der Mensa der Gesamtschule seine diesjährige Jahreshauptversammlung ab. Im Mittelpunkt des Treffens von insgesamt 70 Teilnehmern standen die Neuwahlen des Vorstandes und der Kassenprüfer.

In seiner Bilanz ging Vorsitzender Wolfgang Rehschuh vor allem auf den Lockdown ein, der im Herbst 2020 den Sportbetrieb des SC vollkommen zum Erliegen brachte. Nicht nur, dass der Sportbetrieb komplett eingestellt werden musste, auch die Mitgliederzahl sank in diesem Zeitraum von rund 1500 auf 1200, ein Rückgang von über 13 Prozent. Erfreulich sei allerdings auch, so Rehschuh, dass mit der Rückkehr zum Sportbetrieb im Sommer dieses Jahres schon über 100 Neumitglieder zu verzeichnen sind, vor allem im Jugendbereich.