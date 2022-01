Corona bleibt ein Streitthema

150 Gegner der Coronapolitik spazieren – 130 Teilnehmer einer Gegenkundgebung appellieren an die Vernunft

Warburg

Der Umgang mit der Pandemie war am Montagabend Thema von zwei Kundgebungen in Warburg. 150 Kritiker der Corona-Politik trafen sich zu einem „Spaziergang“ durch die Stadt. Auf dem Neustadtmarkt forderten 130 Teilnehmer einen wissenschaftsbasierten und solidarischen Umgang mit und in der Pandemie. Das Bündnis für Demokratie und Toleranz hatte es organisiert.

Von Ralf Benner und Jürgen Vahle