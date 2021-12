Corona: drei Tote über Weihnachten

Die Infektionszahlen fielen von 4128 am Donnerstag vor Weihnachten auf 4027 am Montag. Die Wocheninzidenz ist von 231,7 auf 195,6 gesunken. Verstorben sind ein 89-jähriger Mann aus Porta Westfalica, eine 93-jährige Frau aus Preußisch Oldendorf und eine 93-jährige Frau aus Hille.

Die Zahlen in den Kommunen des Kreises:

Bad Oeynhausen 680 (-24),

Espelkamp 531 (-25),

Hille 146 (-2),

Hüllhorst 155 (-13),

Lübbecke 330 (-32),

Minden 1181 (+23),

Petershagen 247 (-4),

Porta Westfalica 387 (-2),

Preußisch Oldendorf 139 (-9),

Rahden 165 (-5),

Stemwede 66 (-8).

In Minden und Lübbecke werden 25 Corona-Patienten behandelt, davon elf auf der Intensivstation in Minden. Sieben Personen werden künstlich beatmet. Im Herz- und Diabeteszentrum Bad Oeynhausen werden fünf Patienten versorgt, davon vier intensiv.

Vom 21. bis 23. Dezember haben sich 1414 Menschen bei den mobilen Impfzentren des Kreises impfen lassen, davon in Lübbecke in der Kreissporthalle 873 (54 Erstimpfungen/89 Zweitimpfungen/730 Drittimpfungen) sowie in Minden in der Kampa-Halle 541 (40 Erstimpfungen/158 Zweitimpfungen/343 Drittimpfungen).

In der Woche vom 27. bis 31. Dezember bleiben die mobilen Impfzentren in Bad Oeynhausen, Lübbecke und Minden nachmittags geschlossen. Dafür gibt es am Dienstag, 28. Dezember, von 20 bis 24 Uhr die Lange Nacht des Impfens in der Kampa-Halle in Minden, Hahler Straße 112, ohne Termin.