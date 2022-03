Corona: Ein weiterer Todesfall in Höxter

Die Sieben-Tages-Inzidenz im Kreis Höxter ist von Sonntag auf Dienstag gesunken – von 1868 auf 1810. Doch es gibt nicht nur positive Nachrichten: Eine weitere Person aus dem Kreis Höxter, die infiziert war, ist gestorben. Die Person war 70 Jahre alt und wohnte in Höxter.

Die Zahl der aktiven Infektionen im Kulturland betrug am Dienstag 3107 – 513 weniger als noch am Sonntag. Am Montag werden vom Kreisgesundheitsamt seit geraumer Zeit keine neuen Zahlen gemeldet.

Die Gesamtzahl der Todesfälle in Zusammenhang mit Infektionen mit dem Coronavirus liegt aktuell im Kreis Höxter bei 193.

Blick in die Städte

Bad Driburg: 389 aktiv Infizierte (-65), 43 Neuinfektionen, 108 weitere Genesene, Stadt-Inzidenz 1491,9.

Beverungen: 312 aktiv Infizierte (-100), 13 Neuinfektionen, 113 weitere Genesene, Inzidenz 1821,8.

Borgentreich: 250 aktiv Infizierte (-13), 38 Neuinfektionen, 51 weitere Genesene, Inzidenz 2646,8.

Brakel: 382 aktiv Infizierte (-47), 41 Neuinfektionen, 88 weitere Genesene, Inzidenz 1829,5.

Höxter: 666 aktiv Infizierte (-108), 89 Neuinfektionen, 196 weitere Genesene, Inzidenz 1932,7.

Marienmünster: 102 aktiv Infizierte (-11), 18 Neuinfektionen, 29 weitere Genesene, Inzidenz 1672,5.

Nieheim: 112 aktiv infizierte Personen (-26), 20 Neuinfektionen, 46 weitere Genesene, Inzidenz 1659,5.

Steinheim: 197 Infizierte (-28), 19 Neuinfektionen, 47 weitere Genesene, Inzidenz 1228,5.

Warburg: 535 aktiv Infizierte (-104), 54 Neuinfektionen, 158 weitere Genesene, Inzidenz 1818,7.

Willebadessen: 162 aktiv Infizierte (-11), 30 Neuinfektionen, 41 weitere Genesene, Inzidenz 1667,9.