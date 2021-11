Corona: Fallzahlen steigen sprunghaft

Lübbecke/Minden

Die Zahl der aktuellen Corona-Fälle im Kreis Minden-Lübbecke ist übers Wochenende sprunghaft angestiegen. Lag die Zahl am Freitag noch bei 2977, betrug sie am Montag 3359. Der Inzidenzwert ging von 382,9 auf 403,5 in die Höhe. Zum Vergleich: Landesweit lag er am Montag bei 276,8 (+ 0,3).