Corona: Fallzahlen vor Ort sinken

Diesem minimalen steht ein deutlicher Rückgang bei den Fallzahlen gegenüber: von 17.769 auf 17.210 (-559). Zwar gab es noch 819 Neuinfektionen. Diese Zahl lag aber lange im vierstelligen Bereich. Vierstellig ist dagegen jetzt die Zahl der abgeschlossenen Fälle („Genesene“): plus 1378.

Fallzahlen und Inzidenzen

Die Zahl der aktuell registrierten Fälle im einzelnen:

Bad Oeynhausen 2935 (-100),

Espelkamp 1652 (-41),

Hille 766 (-26),

Hüllhorst 628 (-24),

Lübbecke 1590 (-50),

Minden 4496 (-218),

Petershagen 996 (-20),

Porta Westfalica 1965 (-49),

Preußisch Oldendorf 784 (-19),

Rahden 803 (-7),

Stemwede 595 (-5).

Die höchste Inzidenz haben aktuell Espelkamp und Lübbecke mit knapp über 2290, die niedrigste Petershagen mit 1493.

Auf Station

Derzeit werden von Mühlenkreiskliniken 59 Corona-Patienten behandelt, davon fünf auf der Intensivstation in Minden. Im Herz- und Diabeteszentrum in Bad Oeynhausen werden derzeit 14 Patienten versorgt, sechs davon intensivmedizinisch.

Kitas und Schulen

Aktuell gibt es an sieben Schulen und zwölf Kitas Ausbrüche – das heißt, dass in der Regel fünf Kinder und mehr in einer Klasse beziehungsweise Gruppe positiv getestet sind. Betroffen sind Schulen in Bad Oeynhausen, Hüllhorst, Minden und Porta Westfalica sowie Kitas in Bad Oeynhausen, Espelkamp, Hille, Lübbecke, Minden, Porta Westfalica und Rahden.

Betroffen sind im Kreisgebiet 181 Kinder in der Altersgruppe drei bis sechs Jahre und etwa 700 Schüler im Alter zwischen sieben und 16 Jahren. Hinzu kommen etwa 47 Beschäftigte in Schulen und Kitas.