Corona-Fallzahlen wieder gestiegen

In Espelkamp doppelt so viele Fälle wie in Minden

Lübbecke/Minden

Die Zahl der aktiven Corona-Fälle im Kreis Minden-Lübbecke ist am Montag im Vergleich zu Freitag um 75 auf 1429 gestiegen. Die aktiven Fälle sind in Espelkamp mit 446 doppelt so hoch wie in Minden (246). Die Inzidenz in Espelkamp liegt nun bei 726,3 – in Minden beträgt der Corona-Inzidenzwert 68,5.