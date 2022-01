Corona fordert zwei weitere Opfer

Am Samstag meldete das Landeszentrum Gesundheit NRW 151 neue Corona-Fälle, am Sonntag kamen weitere 116 dazu. Die Inzidenz stieg zunächst auf 310,9 (+0,4 im Vergleich zum Vortag) am Samstag und dann auf 352,8 (+41,9) am Sonntag.

Der Kreis Herford liegt damit ziemlich genau im Landesschnitt: Für ganz NRW stieg die Inzidenz am Wochenende auf 351,0.

Auch zwei weitere Todesfälle sind zu beklagen. Über deren Identität wird der Kreis Herford voraussichtlich an diesem Montag weitere Details bekannt geben. Kreisweit sind damit nun 235 Menschen an oder mit Corona gestorben.