Corona: Inzidenz auf hohem Niveau

573 weitere Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat der Kreis Minden-Lübbecke am Mittwoch registriert. Die Wocheninzidenz liegt nun bei 910,8 (Dienstag: 940,5).

Kreis Minden-Lübbecke registriert viele Patienten in den Krankenhäusern

Viele Neuinfektionen werden in den Testzentren im Mühlenkreis derzeit festgestellt.

Hier die Neuinfektionen in den Städten und Gemeinden (Inzidenzen in Klammern):

Bad Oeynhausen 75 (780,9), Espelkamp 26 (579,5), Hille 31 (871,4), Hüllhorst 23 (1080,4), Lübbecke 41 (789,9), Minden 160 (883,7), Petershagen 55 (874,4), Porta Westfalica 82 (1315,3), Preußisch Oldendorf 22 (702,8), Rahden 36 (1350,3), Stemwede 22 (682,2).

An den Standorten der Mühlenkreiskliniken in Minden, Lübbecke und Rahden werden 35 positiv getestete Patienten behandelt. Eine Person muss auf der Intensivstation behandelt werden. Im Herz- und Diabeteszentrum in Bad Oeynhausen werden derzeit zehn Patienten versorgt, drei auf der Intensivstation.

Es ist kein weiterer Todesfall zu beklagen. Insgesamt hat es im Kreis in der Pandemie 465 Tote im Zusammenhang mit Corona gegeben.