Corona: Inzidenz geht weiter zurück

Der Wocheninzidenzwert geht im Kreis Minden-Lübbecke weiter zurück. Von 193,4 am Dienstag, 28. Dezember, auf 189,2 am Mittwoch, 29. Dezember.

Die Zahl der aktiven Corona-Fälle stieg um 40 auf 3775 (Vortag 3735).

Die Zahlen der Kommunen: Bad Oeynhausen 615 (-15), Espelkamp 486 (+18), Hille 153 (+15), Hüllhorst 136 (-1), Lübbecke 274 (-12), Minden 1140 (+15), Petershagen 241 (+2), Porta Westfalica 375 (+6), Preußisch Oldendorf 131 (+6), Rahden 157 (+/-0), Stemwede 67 (+6).

An den Standorten der Mühlenkreiskliniken in Minden, Lübbecke und Bad Oeynhausen werden 27 Corona-Patienten behandelt, davon sechs auf der Intensivstation des Universitätsklinikums Minden. Drei Personen werden künstlich beatmet. Im Herz- und Diabeteszentrum NRW, Bad Oeynhausen, werden derzeit acht Patienten versorgt, sechs Patienten liegen auf der Intensivstation.

Bei der „Langen Nacht des Impfens“ in der Kampa-Halle Minden sind am Dienstag insgesamt 787 Menschen geimpft worden, davon 38 Erstimpfungen. Neben den bereits veröffentlichten Terminen und Möglichkeiten gibt es am Donnerstag, 30. Dezember, im Impfzentrum in Hille-Unterlübbe zwischen 10 und 16 Uhr die Möglichkeit, sich ohne Termin mit Moderna (ab 30 Jahren) impfen zu lassen. Ab 16 Uhr wird dort dann ohne Termin Biontech ab 12 Jahren verimpft.