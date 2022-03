Corona-Inzidenz im Kreis Höxter jetzt bei 1666,8

Die Corona-Inzidenz im Kreis Höxter kennt weiterhin derzeit nur eine Richtung: nach oben. Der Inzidenzwert lag am Donnerstag bei 1666,8 (Mittwoch:1649,6). Es gab 495 neue Fälle innerhalb von 24 Stunden, davon allein 112 in Warburg.

Zahlen steigen weiter: 495 neue Fälle, allein 112 davon in Warburg

Die Zahl der aktiv infizierten Menschen ist mit 3101 (+349) angegeben. Die höchsten Inzidenzwerte melden Brakel und Borgentreich. Die Zahl der insgesamt bestätigten Fälle beträgt im Kreis Höxter seit Beginn der Pandemie nun 22.296 Frauen und Männer (+495). Als Genesene stehen 19.012 Personen (+146) in der Kreis-Grafik (die Daten kommen vom RKI Berlin). Laut Kreisverwaltung sind im Kreis Höxter inzwischen 841.211 Bürgertests (+5975) durchgeführt worden. 14.216 (+487) davon waren positiv. Das entspricht 1,69 Prozent.

Die Zahl der Coronapatienten aus den Intensivstationen ist derzeit rückläufig. Aktuell muss nur ein Patient, der das Virus in sich trägt, intensivmedizinisch betreut und auch beatmet werden. Der Anteil der Covid-19-Patienten an den insgesamt 31 Intensivbetten beträgt 3 Prozent. Die Belegungsrate aller Intensivbetten (nicht nur Coronapatienten) liegt aktuell bei 81 Prozent. Seit Beginn der Pandemie sind im Kreis Höxter 183 Menschen, die das Virus in sich trugen, verstorben.

Die Zahlen für die zehn Städte im Kreis Höxter am Donnerstag:

Bad Driburg: 263 (+46) aktiv Infizierte, 59 Neuinfektionen, Inzidenz 999,9.

Beverungen: 269 (+65) aktiv Infizierte, 71 Neuinfektionen, Inzidenz 1416,1.

Borgentreich: 223 (+34) aktiv Infizierte, 45 Neuinfektionen, Inzidenz 1976,2.

Brakel: 484 (+50) aktiv Infizierte, 75 Neuinfektionen, Inzidenz 2158,1

Höxter: 574 (+15) aktiv Infizierte, 43 Neuinfektionen, Inzidenz 1315,8.

Marienmünster: 63 (+/-0) aktiv Infizierte, 6 Neuinfektionen, Inzidenz 958,6.

Nieheim: 174 (+/-0) aktiv Infizierte, 12 Neuinfektionen, Inzidenz 1941,6.

Steinheim: 234 (+16) aktiv Infizierte, 24 Neuinfektionen, Inzidenz 1228,5.

Warburg: 619 (+82) aktiv Infizierte, 112 Neuinfektionen, Inzidenz 1805,7

Willebadessen: 198 (+41) aktiv Infizierte, 48 Neuinfektionen, Inzidenz 1790,5.

Auch im Kreis Holzminden steigt der Inzidenzwert weiter und liegt jetzt bei 1367,4 (Mittwoch: 1297,6). Hier müssen zwei Corona-Patienten intensivmedizinisch behandelt werden, einer von ihnen wird beatmet. Die neun Intensivbetten im Kreis Holzminden sind derzeit alle belegt.