Corona-Inzidenz im Kreis Höxter steigt weiter

Der Sieben-Tages-Inzidenzwert im Kreis Höxter ist am Donnerstag nochmals deutlich angestiegen – auf 252,6. Am Mittwoch lag der Inzidenzwert noch bei 230,4, am Dienstag bei 202,5.

Die Zahl der aktiv infizierten Menschen in der vierten Corona-Welle ist mit 557 (+38) angegeben. Die höchste Inzidenz hat nach wie vor Willebadessen mit aktuell 453,7. Eine großen Sprung nach oben gab es in Borgentreich, wo die Inzidenz Mittwoch noch bei 82,3 gelegen hatte. Am Donnerstag wurde sie nach sechs gemeldeten Neuinfektionen mit 164,7 angegeben. Ebenfalls sechs Neuinfektionen und eine deutlich von 142,8 auf 265,1 gestiegene Inzidenz meldet Marienmünster. Die höchste Zahl an Neuinfektionen im Vergleich zu Mittwoch gibt es in Warburg (+24). Hier klettert die Inzidenz dadurch auf 327,1.

Die Zahl der bestätigten Fälle beträgt nun 8922 Frauen und Männer (+80). Als Genesene stehen 8194 Personen (+42) in der Kreis-Grafik (die Daten kommen vom RKI Berlin). Die Zahl der positiv getesteten und in Folge von Covid-19-Verstorbenen im Kreis Höxter beträgt weiter 171 Menschen. Laut Kreisverwaltung sind im Kreis Höxter inzwischen 543.542 Bürgertests durchgeführt worden. 870 davon waren positiv (+8 im Vergleich zum Vortag).

Auf den Intensivstationen in den Krankenhäusern im Kreis Höxter wird aktuell ein mit Corona infizierter Patient behandelt. Der Anteil der Covid-19-Patienten an den insgesamt 35 Intensivbetten beträgt 3 Prozent. Die Belegungsrate aller Intensivbetten (nicht nur Coronapatienten) beträgt aktuell 80 Prozent.

Die Zahlen für die zehn Städte im Kreis Höxter am Donnerstag:

Bad Driburg: 73 (-7) aktiv Infizierte Inzidenz 238,1.

Beverungen: 49 (+/-0) aktiv Infizierte, Inzidenz 206,7.

Borgentreich: 17 (+6) aktiv Infizierte, Inzidenz 164,7.

Brakel: 55 (-2) aktiv Infizierte, Inzidenz 179,8

Höxter: 107 (+3) aktiv Infizierte, Inzidenz 178,9.

Marienmünster: 14 (+6) aktiv Infizierte, Inzidenz 265,1.

Nieheim: 28 (+3) aktiv Infizierte, Inzidenz 182,5.

Steinheim: 50 (+1) aktiv Infizierte, Inzidenz 238,1.

Warburg: 109 (+24) aktiv Infizierte, Inzidenz 327,1.

Willebadessen: 55 (+4) aktiv Infizierte, Inzidenz 453,8.

Im Nachbarkreis Holzminden ist die Inzidenz im Vergleich zum Vortag von 290,6 auf 277,8 gesunken. In Holzminden liegen weiterhin zwei Corona-Patienten auf Intensivstationen, einer wird beatmet. Im Kreis Paderborn liegt die Inzidenz aktuell bei 299, im Kreis Lippe bei 379,6.