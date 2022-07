Corona-Inzidenz im Kreis steigt erneut

Die Zahl der gemeldeten Corona-Neuinfektionen im Kreis Minden-Lübbecke hat in den Tagen von Samstag bis Montag 763 betragen.

763 Neuinfektionen seit Samstag in Minden-Lübbecke

Am Freitag waren es 415. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg im selben Zeitraum von 788,7 am Freitag auf 810,6 am Montag.

Die gemeldeten Neuinfektionen für die einzelnen Städten und Gemeinden im Mühlenkreis (Inzidenzen in Klammern) lauten:

Bad Oeynhausen 132 (830,3)

Espelkamp 50 (676,8)

Hille 29 (669,8)

Hüllhorst 43 (911,8)

Lübbecke 66 (821,2)

Minden 184 (688,8)

Petershagen 58 (758,6)

Porta Westfalica 108 (1018,6)

Preußisch Oldendorf 21 (711)

Rahden 31 (973,8)

Stemwede 41 (827,8).

An den Standorten der Mühlenkreiskliniken in Minden, Lübbecke, Bad Oeynhausen und Rahden werden insgesamt 42 positiv getestete Patienten behandelt. Einer davon muss auf der Intensivstation des Universitätsklinikums Minden behandelt werden.

Im Herz- und Diabeteszentrum in Bad Oeynhausen, werden elf Patienten versorgt, die positiv auf Corona getestet wurden. Drei von ihnen sind auf der Intensivstation.