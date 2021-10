Corona-Inzidenz in NRW jetzt ganz oben

Erneut vermeldet der Kreis Minden-Lübbecke einen hohen dreistelligen Wert an Neuinfektionen: 127. Damit steigt auch die Zahl der aktiven Fälle weiter an: um 74 auf 1775.

Auch im Kreis Minden-Lübbecke stehen jetzt Dritt-Impfungen für Senioren an. Die Corona-Fallzahlen steigen unterdessen.

Die Wocheninzidenz im Kreisgebiet liegt am Donnerstag bei 191,4 (Mittwoch 159,9) und damit nicht nur nochmals deutlich höher als in den Vortagen, sondern in NRW ganz oben.

Die Fallzahlen in den Städten und Gemeinden

Bad Oeynhausen 246 (+20),

Espelkamp 472 (-4),

Hille 40 (+3),

Hüllhorst 77 (+8),

Lübbecke 178 (+6),

Minden 309 (+3),

Petershagen 60 (+3),

Porta Westfalica 194 (+25),

Preußisch Oldendorf 60 (+8),

Rahden 92 (-2),

Stemwede 47 (+4).

Auffällig ist, dass die Zahlen nur in Espelkamp nicht weiter ansteigen.

Auf Station

An den Standorten der Mühlenkreiskliniken in Minden und Lübbecke werden 24 Corona-Patienten behandelt, davon fünf auf der Intensivstation des Universitätsklinikums Minden. Zwei Personen werden künstlich beatmet. Im Herz- und Diabeteszentrum NRW, Bad Oeynhausen, werden derzeit sechs Patienten versorgt, davon fünf auf der Intensivstation.

Schulen, Kitas und Pflegeheime

An 59 Schulen im Kreisgebiet sind derzeit mindestens 177 Schüler und drei Lehrkräfte beziehungsweise Mitarbeitende infiziert. An sieben Kindertageseinrichtungen im Kreisgebiet sind derzeit mindestens drei Kinder und vier Mitarbeitende infiziert.

Situation in Alten- und Pflegeeinrichtungen: Aktuell gibt es in drei Einrichtungen im Kreisgebiet bestätigte Corona-Infektionen. Dort sind insgesamt 36 Bewohner und 21 Mitarbeitende infiziert.

Zu Auffrischungsimpfungen

Da der Impfschutz gerade bei älteren Menschen ein halbes Jahr nach der zweiten Impfung kontinuierlich nachlässt, empfiehlt die Ständige Impfkommission allen Menschen, die 70 Jahre und älter sind, eine Auffrischungsimpfung. Die dritte Impfung wird beim Hausarzt durchgeführt und ist weiterhin kostenlos. Dafür sollte am besten jetzt ein Termin vereinbart werden, wenn die zweite Corona-Schutzimpfung mindestens sechs Monate her ist. Dieser Termin kann auch gleichzeitig mit einer Grippeschutzimpfung verbunden werden. Ein zeitlicher Abstand zwischen den beiden Impfungen ist laut Stiko nicht nötig.

Für den Fall, dass der eigene Hausarzt nicht impft oder lange Wartezeiten hat, gibt es ein Portal der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe. Dort sind über eine Postleitzahlsuche alle Ärzte und Ärztinnen im Kreis aufgelistet, die auch „praxisfremd“ impfen.

Der Link: https://www.corona-kvwl.de/patienteninfos/corona-schutzimpfung/liste-praxen-zweitimpfung